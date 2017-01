Ability Connect è un’app in grado di soddisfare le esigenze di studenti non udenti, con problemi di vista o dislessia.

di Ivano Abbadessa

È stata progettata dall’Università di Alicante, in Spagna, con l’obiettivo di fornire opportunità di apprendimento inclusivo ed efficace per tutti gli studenti, consentendo la comunicazione in tempo reale di più dispositivi tramite Bluetooth, ma può essere utilizzato anche tramite wifi. Come mostra il video messo a disposizione dai ricercatori, il dispositivo è in grado di far si che mentre un compagno di classe prendere appunti su un tablet iPad Pro, la persona con necessità specifiche può visualizzare in tempo reale sul proprio dispositivo quello che viene scritto.

Questo materiale può in seguito essere salvato, modificato o consultato successivamente. Ability Connect è disponibile per il download gratuito presso Apple Store.

