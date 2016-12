Lo strano viaggio in comitiva di un cieco, un sordo e un muto

Come se la caverebbero in giro per l’Europa un turista cieco, uno sordo e uno muto?

di Ivano Abbadessa

La risposta arriva da un originalissimo documentario che verrà presentato questo weekend al festival del cinema di Eindhoven (Olanda). Protagonisti tre giovani tedeschi, senza nessun handicap, che hanno attraversato il lungo e in largo il Vecchio Continente camuffati rispettivamente da cieco, sordo e muto. Zaino in spalla, sono partiti dalla Germania meridionale in direzione della costa atlantica francese. L’obiettivo del loro esperimento sociale e cinematografico era duplice.

Da un lato vedere come degli amici disabili si sarebbero aiutati a vicenda durante il viaggio, dal fare l’autostop al percorrere un fiume in canoa. Dall’altro comprendere in prima persona e sensibilizzare sulle difficoltà che le persone non vedenti, non udenti e mute vivono quotidianamente.

http://www.west-info.eu