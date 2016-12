Aggiornamento per l’attività dei bambini – 21 Gennaio 2017

Con la presente CGSI Modena comunica un aggiornamento per l’attività del 21 Gennaio 2017 dedicata ai bambini. Il ritrovo alle 14,30 presso il Circolo Ricreativo “La Ghirlandina” c/o l’Istituto “Tommaso Pellegrini” sito in Strada Contrada n° 127 a Saliceta San Giuliano di Modena, ci sarà il pulmino che aspetterà i bambini per portarli al centro ludotico motorio “Oplà” che si trova in Via Gasparini n° 13 a Modena, li farà giocare e riporterà all’Istituto “Tommaso Pellegrini” verso le 18,30 e poi ci sarà la cena.

Vedete qui tutte le informazioni:

Prezzi per Oplà, bambini sordi:

 Fino a 1 anno, ingresso gratis + assicurazione 7 euro per l’anno 2017;

 Da 1 anno fino a 2 anni, l’ingresso gratis + assicurazione 7 euro per l’anno 2017;

 Da 2 anni fino a 11 anni, l’ingresso gratis + assicurazione 7 euro per l’anno 2017.

Prezzi per Oplà, bambini udenti:

 Fino a 1 anno, ingresso gratis + assicurazione 7 euro per l’anno 2017;

 Da 1 anno fino a 2 anni, l’ingresso a pagamento 4 euro + assicurazione 7 euro per l’anno 2017;

 Da 2 anni fino a 11 anni, l’ingresso a pagamento 7 euro + assicurazione 7 euro per l’anno 2017.

