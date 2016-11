Ha violentato 12 bambini: prete italiano arrestato in Argentina

Uno storia bruttissima come purtroppo molte altre. Una storia che è emersa perché alcuni muri d’omertà si stanno sgretolando: un sacerdote italiano di 82 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver abusato anni fa di dodici bambini, tra i 10 e i 12 anni, presso un istituto per l’educazione dei sordomuti in Argentina: lo notizia è stata data da alcuni giornali locali di Mendoza, che ha precisato che il religioso era già stato accusato molti anni fa per gli stessi delitti a Verona.

Insieme a lui sono stati arrestati anche un altro sacerdote, 56enne, e due collaboratori, ricordano i media, indicando che gli abusi sarebbero iniziati nel 2007 in un istituto nella località di Lujan de Cuyo, a Mendoza.

«Le accuse sono di abuso sessuale aggravato», ha sottolineato il pm Fabricio Sidoti. «Nei loro racconti i bambini ci hanno detto che venivano portati in un luogo dell’Istituto chiamato la ‘Casa di Dio’», ha aggiunto Sidoti, precisando che «le testimonianze sono state rese dalle vittime».

A causa dell’età, il sacerdote 82enne è agli arresti domiciliari

