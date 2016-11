L’Istituto Assarotti per sordomuti di Chiavari: Presentazione del libro “Il silenzio è stato il mio primo compagno di giochi” di Roberto Wirth

Informazioni metereologiche in tempo reale:

Il 2 dicembre 2016 l’Istituto Assarotti per sordomuti di Chiavari organizza per noi sordi l’evento a cui parteciperà il signor Roberto Wirth, sordo profondo e proprietario dell’Hotel Hassler di Roma, per

la presentazione del suo libro “Il Silenzio è stato il mio primo compagno di giochi”

Istituto Assarotti per Sordomuti

Viale Enrico Millo 4 Chiavari