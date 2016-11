‘Diamo un segno’! Per scoprire le novità della tecnologia accessibile per i sordi

Venerdì 02 dicembre 2016, nel calendario di ricorrenze per la Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, dalle ore 13.30 alle 18.30, presso la Mediavisuale dell’Istituto Statale Sordi di Roma (MIUR), si terrà INNOVATECH 2016, l’incontro con aziende e startup innovative a vocazione sociale. I temi della giornata saranno l’innovazione tecnologica legata all’invecchiamento attivo delle persone sorde e la relazione conclusiva del progetto ‘Diamo un segno’ a favore dell’invecchiamento attivo delle persone sorde anziane realizzato dall’Istituto Statale Sordi – Roma (MIUR) con il finanziamento della REGIONE LAZIO Assessorato alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza.

L’evento inizierà alle 13.30 con l’apertura dello spazio espositivo in cui tutti gli interessati avranno l’opportunità di incontrare ASPHI, EYES MADE, INTENDIME, LIMIX, MOVIEREADING, PEDIUS e VEASYT. Sarà possibile conoscere le loro attività e avere delle dimostrazioni pratiche di sistemi e applicazioni digitali che mirano ad abbattere le barriere della comunicazione rendendo accessibili tutti quei servizi finora preclusi alle persone sorde.

A seguire, dalle 16.00 alle 18.30, si darà inizio al seminario sull’utilizzo delle tecnologie digitali per l’invecchiamento attivo delle persone sorde durante il quale verranno presentate le storie di persone e aziende innovative che hanno realizzato buone pratiche per l’inclusione delle persone sorde anziane. Sono stati invitati a partecipare il Senatore Francesco Russo e l’Assessore alle politiche Sociali, Sport e Sicurezza della Regione Lazio Rita Visini,

È GARANTITO IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN LIS

E LA SOTTITOLAZIONE IN DIRETTA

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Eyes Made nasce come spin-off del Cinedeaf – Festival Internazionale del Cinema Sordo di Roma e mira a sviluppare servizi di qualità per la crescita culturale, l’empowerment e l’aumento delle opportunità lavorative per i sordi in campo creativo.

IntendiMe è una startup che si propone di migliorare la vita delle persone sorde rendendole indipendenti attraverso delle placchette che sono in grado di rilevarne i suoni e inviarli sul bracciale IntendiMe, facendolo vibrare e illuminare.

Limix, spin-off dell’Università di Camerino, lavora nella ricerca tecnologica e sul Riconoscimento Gestuale. Talking Hands, premio #ROMEPrize 2016, è un dispositivo indossabile che registra i movimenti delle mani e traduce i segni della LIS in voce.

MovieReading nasce per rendere accessibili le proiezioni cinematografiche consentendo di visualizzare i sottotitoli di un film, in qualsiasi cinema e a qualsiasi orario, semplicemente premendo un pulsante sul proprio smartphone o tablet.

Pedius, nata nel 2013 e con più di 7.500 utenti in 9 paesi del mondo, è un’app che utilizza le tecnologie di riconoscimento vocale per permette alle persone sorde di telefonare senza intermediari.

Veasyt, nato come spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Offre soluzioni digitali per l’accessibilità, come VEASYT Live! servizio di video-interpretariato online in LIS per computer, tablet e smartphone, e VEASYT Tour guide multimediali culturali accessibili.

In collaborazione con

Mediavisuale – Istituto Statale Sordi di Roma | Tel.: (+39) 06.94367760 | Skype: mediavisuale | E-mail: mediavisuale@issr.it | www.issr.it

