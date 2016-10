Musei Civici, prima domenica d’ottobre ingresso gratuito per i residenti

Un’altra prima domenica del mese all’insegna della cultura a Roma, dove il 2 ottobre si rinnova l’invito ad avvicinarsi ai musei con la proposta di ammirare i molteplici accordi dell’umana fantasia e della ragione tra arte, scienza, artigianato, tecnica e storia.

L’ingresso torna dunque gratuito nei Musei Civici della città per tutti i residenti a Roma e nell’area della Città Metropolitana, grazie all’iniziativa ideata e promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale -Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

La proposta è arricchita anche in questa occasione da attività sia gratuite che a pagamento per bambini e genitori, e dalle numerose mostre in corso nelle varie sedi museali.

Dai Musei Capitolini al Museo Civico di Zoologia, dal Museo di Casal de’ Pazzi al Macro di Testaccio, la Casa di Alberto Moravia, il Museo Napoleonico o Villa Torlonia, i percorsi e gli interessi da poter soddisfare con una visita sono molteplici.

Tutte le attività, le mostre e l’elenco dei musei

Informazioni: tel. 060608 (tutti i giorni ore 9–21), dove è possibile informarsi anche per le visite guidate.

www.museiincomuneroma.it

www.sovraintendenzaroma.it

28 SET 2016 – RB – Comune di Roma