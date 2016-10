I 40 anni del teatro più silenzioso al mondo

Compie 40 anni il teatro parigino in cui si applaude non battendo ma agitando in aria le mani.

di Beatrice Credi – 11.10.2016

È l’International Visual Theatre (IVT) di Parigi, storico santuario della recitazione dedicato alle persone sorde. Un luogo unico in Francia dove da decenni un’intera comunità si ritrova per godere di questa arte. Nella sua sala di 185 posti siedono, infatti, perlopiù spettatori con deficit uditivi, mentre la scena è sempre calcata da attori e ballerini non udenti. Mediamente, ogni stagione vede in cartellone più di 90 spettacoli, ha spiegato Emmanuelle Laborit, che dirige l’IVT dal 2004.

E ha aggiunto che, questo straordinario compleanno, sarà l’occasione per aprire le porte del teatro veramente a tutti. Con dibattiti, proiezioni e pièce create appositamente per avvicinare i più curiosi a quello che è un vero e proprio “tempio del gesto”.

