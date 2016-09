CGSI Modena: Aggiornamento per l’attività dei bambini – 1 Ottobre 2016

Circolo “La Ghirlandina" presso Istituto Tommaso Pellegrini

Con la presente CGSI Modena comunica un aggiornamento per l’attività del 1°Ottobre 2016 dedicata ai bambini.

Il ritrovo alle 14:00 presso il Circolo Culturale Ricreativo “La Ghirlandina” c/o l’Istituto “Tommaso Pellegrini” sito in Strada Contrada n°127 a Saliceta San Giuliano di Modena, ci sarà il pulmino che aspetterà i bambini per portarli al centro ludotico motorio “Oplà” che si trova in Via Gasparini n°13 a Modena, li farà giocare e riporterà all’Istituto “Tommaso Pellegrini” per la cena. (che non hanno compiuto i 18 anni), possono partecipare al seminario a costo 5€. Menù per i bambini: Maccheroni con i pomodori Cotolette Patatine fritte Acqua

La modalità dell’iscrizione

Il modulo dell’iscrizione per i bambini e il modulo dell’autorizzazione privacy per minorenni vanno inviati all’email cgsi.modena@gmail.com oppure consegnati alla mano alla Presidente Monica Simone oppure alla Vice Presidente Katia Fraulini oppure alla Consigliera Majda Zouhair.

Scadenza: Il giorno della SCADENZA è Lunedì 26 Settembre 2016.

Documenti da scaricare e compilare:

manifesto-bambini-cena

modulo-di-partecipazione-per-bambini

modulo-privacy-minorenni

prot-536_aggiornamento-per-lattivita-dei-bambini-1-ottobre-2016

Presidente CGSI Modena Monica Simone