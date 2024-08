Xbox rilascia un nuovo controller per le persone con disabilità

Microsoft non è estranea alla creazione di soluzioni di controller per le persone che hanno problemi a giocare con un gamepad tradizionale e, in collaborazione con la Gamescom, ha ora scelto di mostrare un’altra alternativa che aiuterà i giocatori più disabili a giocare senza problemi. Il Xbox Adaptive Joystick è il nome della creazione che verrà rilasciata all’inizio del prossimo anno, e con questa cosa ottieni un controllo che può essere adattato alle tue esigenze.

La levetta analogica, ad esempio, può essere regolata per ingrandirla o rimpicciolirla e tutti e sei i pulsanti possono essere riprogrammati per fornire uno schema di controllo individuale per adattarsi al proprio stile di gioco. Il suddetto dispositivo può essere collegato direttamente a un PC o a una console Xbox e può anche essere aggiunto all’altro gamepad personalizzato di Microsoft ( Xbox Adaptive Controller ) per espandere ulteriormente le tue opzioni. L’Xbox Adaptive Joystick costerà circa $ 300 quando verrà lanciato nel 2025.

E non finisce qui. Microsoft ha anche collaborato con il produttore di terze parti 8BitDo per sviluppare il Lite SE Xbox Controller, che è anche un controllo adattato per facilitare le persone con diversi tipi di disabilità. Il controller in questione ha raccolto tutti i pulsanti presenti su un normale controller Xbox e li ha posizionati sulla parte superiore della nuova scatola per un accesso più facile, e tutte le levette e i pulsanti sono progettati più grandi per renderli più facili da raggiungere e colpire correttamente. Il Lite SE costerà circa $ 60 ed è disponibile per l’ordine ora.