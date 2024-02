RomeCup 2024, l’evento dedicato alla robotica e all’IA: premio di 20mila euro per il paper più promettente

C’è ancora tempo per iscriversi alla RomeCup 2024 che si terrà il 20 e 21 marzo, presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e il 22 marzo in Campidoglio con le fasi finali e la cerimonia di premiazione.

La RomeCup quest’anno compie 17 anni ed è organizzata da Fondazione Mondo Digitale insieme all’hub Italian Tech e al Gruppo editoriale GEDI. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Università Tor Vergata.

La manifestazione è un multi evento di tre giorni dedicato all’ecosistema dell’innovazione che dal 2007 avvicina i giovani allo studio e alle carriere in ambito Stem e sviluppa competenze e profili professionali molto richiesti, come robotica e intelligenza artificiale.

Collegata alla manifestazione è anche la seconda edizione del premio “Most promising researcher in Robotics and AI”, promosso con l’Università Campus Bio-Medico di Roma, per valorizzare l’impegno di ricercatori e dottorandi in progetti di robotica e intelligenza artificiale. Ai vincitori un riconoscimento del valore di 20mila euro. Tutte le info qui.

Sarà inoltre presentata l’Alleanza nazionale sulla robotica e l’intelligenza artificiale per i giovani (ARIAG), un sistema che unisce imprese, università, mondo della scuola, non profit, governo locale, regionale e nazionale per proiettare l’Italia tra i leader mondiali della nuova robotica intelligente, ribadendo la centralità delle persone per lo sviluppo dell’IA.

Le scuole italiane competono per il Trofeo Internazionale di robotica Città di Roma e in altre due competizioni innovative: il primo campionato italiano di SuperTeam, in collaborazione con la RoboCup Junior nella categoria Rescue Line, e la sfida tra bracci robotici Robotic Arm Challenge. Ci si iscrive qui.

Per il Trofeo Città di Roma, le scuole italiane che lavorano nel campo della robotica possono partecipare alla manifestazione gareggiando in una o più delle seguenti categorie di gara: On Stage (Preliminary e Advanced), Explorer (Junior e Senior), Soccer (Open Leugue e Light Weith), Rescue (Line e Simulation).

Dopo l’edizione pilota del 2023, entra a regime anche la categoria Robotic Arm Challenge che offre agli studenti l’opportunità di confrontarsi e valorizzare le doti tecnico-creative in un ambiente inclusivo.

I team possono partecipare nelle modalità Single team challenge in modo totalmente autonomo e Contest challenge con un ateneo. Il contest nasce dalla collaborazione con gli istituti superiori Avogadro di Vercelli (docente Luca Oliva) e Canudo-Marone-Galilei di Gioia del Colle in provincia di Bari (docente Umberto Chimenti). Il regolamento è qui.

Il Superteam nella categoria Rescue Line (robot soccorritori) diventa un vero e proprio campionato, pensato per incoraggiare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra le squadre di scuole diverse. Competono due squadre di istituti diversi, abbinate a sorteggio, ciascuna con il proprio robot secondo la logica della cooperazione, in un campo diviso a metà con difficoltà differenti. Il regolamento è qui.

#RomeCup2024, www.romecup.org

Redazione Repubblica