Nuovi protocolli di rete, LG segna un record sul 6G

Guida autonoma e metaverso tra le applicazioni da implementare

Lg Electronics ha annunciato un nuovo record di trasmissione e ricezione wireless di dati su protocollo 6G. L’azienda è riuscita a coprire una distanza di circa 500 metri, superando di 180 metri il test precedente del 2022.

La sperimentazione, realizzata insieme a Lg U+, si è svolta presso l’Lg Sciencepark di Magok, a Seoul.

Questo traguardo arriva dopo i test dello scorso anno, che si sono tenuti al Fraunhofer Heinrich-Hertz Institute di Berlino, in Germania. Come spiega una nota dell’azienda, l’ultimo test è significativo non solo perché Lg ha aumentato la distanza di trasmissione e ricezione wireless ma anche perché ha dimostrato l’utilizzo del 6G in contesti reali di applicazione, tra cui la comunicazione building-to-building, building-to-ground e ground-to-ground. L’azienda afferma di essere vicina alla commercializzazione delle comunicazioni 6G. “Oltre a facilitare esperienze multimediali coinvolgenti, le capacità avanzate del 6G saranno cruciali per diverse attività su cui Lg sta investendo come per esempio la guida autonoma e altre soluzioni di mobilità, il metaverso, la smart home e le smart factory”. La definizione degli standard per il 6G è prevista intorno al 2025, mentre la commercializzazione vera e propria è attesa entro il 2029.

A ottobre, l’azienda condividerà i principali risultati nello sviluppo della tecnologia 6G in occasione della manifestazione “Lg 6G Tech Festa”, realizzata insieme a Lg U+, operatore di rete mobile sudcoreano di proprietà di Lg Corporation. Lg è inoltre a capo del Next G Alliance, un’associazione guidata dall’American Telecommunications Industry Association, che sviluppa la tecnologia wireless.

Red Ansa