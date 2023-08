Per risolvere circa 300 mila cause legali intentate da veterani

Il colosso manifatturiero 3M pagherà 6 miliardi di dollari per risolvere le cause legali intentate dai veterani che sostengono di aver perso l’udito a causa di tappi per le orecchie prodotti dalla compagnia.

L’accordo – spiega il Washington Post – risolve circa 300.000 richieste di risarcimento avanzate da attuali ed ex membri delle forze armate i quali affermano che i tappi per le orecchie di 3M erano difettosi e non sono riusciti a proteggerli mentre erano in servizio, causando loro la perdita dell’udito o l’acufene.

Il pagamento, in ogni caso, risolve uno dei più grandi illeciti di massa nella storia degli Stati Uniti.