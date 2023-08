PUBBLICITA

Elon Musk lancia l’allarme e ammette che X, l’ex Twitter, “potrebbe fallire”.

“La triste verità è che non ci sono grandi social network al momento. Noi potremmo fallire, come molti hanno previsto, ma proveremo fino alla fine”, ha affermato il miliardario americano commentando la notizia di un problema tecnico che ha fatto sì che le foto postate prima del dicembre 2014 venissero cancellate dalla piattaforma.

Il problema tecnico sulla piattaforma ha determinato sul sito la rimozione di immagini e collegamenti su tutti i post pubblicati prima di dicembre 2014: i post mostravano collegamenti interrotti invece delle immagini e dei video presenti in precedenza. Tra gli utenti che hanno notato il problema, Tom Coates, esperto in Product Strategy, lo ha segnalato collegandolo a un “epico vandalismo di Musk”, ha scritto “The Guardian”, e suggerendo che potrebbe trattarsi di un esercizio di risparmio sui costi.

Problema di costi?

C’è stato chi, come Coates, ha ipotizzato che il problema sia stato determinato volutamente per risparmiare sui costi di archiviazione dati. Altri lo hanno invece attribuito alle modifiche portate alla piattaforma nel 2016, quando era stato aggiunto un “arricchimento URL avanzato”, progettato per mostrare anteprime per siti web collegati e allegati oltre il limite di 140 caratteri dell’azienda.