Inps, Tridico: “Non credo che lo Spid verrà superato”

Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, non ritiene lo Spid verrà superato

“Oggi abbiamo oltre 32 milioni di utenti, i nostri servizi prevalentemente sono accessibili attraverso lo Spid. Abbiamo recentemente aperto un grande portale che consente attraverso lo Spid ogni giorno di far accedere 2,5 milioni di persone. Penso al contrario che la digitalizzazione sarà sempre di più il futuro. Siamo entrati ormai in una dimensione in cui la maggior parte delle persone da casa preferisce con un clic avere la prestazione”.