Se Twitter chiude, come faccio a scaricare i miei tweet?

Le voci circa l’imminente morte di Twitter sono probabilmente molto esagerate ma è evidente che dopo l’arrivo di Elon Musk qualcosa è cambiato nella piattaforma, tra dipendenti licenziati, altri che se ne sono andati, e utenti inviperiti che minacciano un giorno sì e uno no di lasciare il social network.

Così potrebbe essere utile sapere che, quand’anche Twitter dovesse svanire all’improvviso, non è detto che tutti gli interventi pubblicati da un utente debbano scomparire anch’essi per sempre, poiché esiste il modo di scaricarli.

Non si tratta di un procedimento complicato. Dopo aver aperto Twitter, bisogna cliccare sul link More(l’ultima delle icone nella barra a sinistra), selezionare Settings and Support e poi Settings and privacy.

Si aprirà una nuova schermata; nella sezione Your account bisogna cliccare sulla voce Download an archive of your data, inserire la password e infine cliccare sul pulsante Request archive