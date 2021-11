YouTube toglie il conteggio dei “Non mi piace”

Pubblicità

Se ne parlava da tempo, e ora la decisione è stata presa: YouTube rimuoverà il conteggio dei Non mi piace (dislike) che ancora per poco campeggia – insieme a quello dei Mi piace – al di sotto dei video.

Redazione ZeusNews

Il pulsante Non mi piace, in sé, non sparirà, ma continuerà a essere usato per fornire un feedback all’autore del video e personalizzare l’elenco dei video consigliati; soltanto, non sarà più possibile sapere se a non apprezzare quel dato contenuto sia soltanto uno sparuto gruppo di incontentabili, oppure se il disprezzo sia più generalizzato