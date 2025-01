L’app per turisti sordi, il corso sulla lingua dei segni, il tablet interattivo. Nofri: Fermo e provincia abbattono barriere

FERMO – Sempre più attività cercano di abbattere le barriere, anche linguistiche. Per riuscirci, la strada è una: partecipare ai corsi organizzati da Ossmed, l’osservatorio per la mediazione linguistica guidato da Carlo Nofri. Ci sarebbe anche la ‘scorciatoia’ tecnologica, ma sempre per Ossmed bisogna passare.

Il primo innovativo progetto, due anni fa, ha superato ogni aspettativa. Ed è così che si piega la chiusura del terzo corso, con la consegna degli attestati nell’aula magna dell’’Istituto superiore per mediatori linguistici san Domenico di Fermo.

“Il corso gratuito è parte del progetto “Fermo Deaf Friendly City” ed è riservato agli operatori che hanno rapporti diretti o indiretti con la potenziale utenza turistica sorda”. Il tutto è nato inizialmente tra Fermo e Porto Sant’Elpidio, oggi sono dieci i comuni che hanno presentato figure, venti in totale.

“L’attenziona sociale all’accessibilità e all’inclusione è davvero tanta e sempre più contagiosa. Questa provincia è sensibile, ora – spiega Carlo Nofri – dobbiamo allargarci per rendere il tutto regionale”. A lavorare ogni giorno con i corsisti è stata la docente Elisabetta Patanowska: “Non sono pochi quelli che vogliono proseguire lo studio della Lingua dei Segni». Una notevole soddisfazione anche per la docente che ha voluto consegnare di persona la pergamena ai corsisti durante la cerimonia”.

Il progetto “Fermo Deaf Friendly City” proseguirà anche oltre la scadenza del periodo finanziato dalle istituzioni ed è già in preparazione un nuovo corso di livello più avanzato che partirà all’inizio del 2025.

Chi vorrà partecipare potrà presentarsi, intanto, unna conoscenza base della lingua dei segni è stata raggiunta da Francesca Aimone, Halima Ajrhourh, Sandra Cifani, Michela Di Rosa, Eleonora Eusebi, Emanuela Pia Rita Fraschini, Patrizia Giantomassi, Cheti Gregonelli, Marzia Malaigia, Sandra Mattetti, Vanessa Moschettoni, Anastasia Nicu, Federico Palloni, Irene Pompei, Mariella Procaccini, Annamaria Romagnoli, Manuela Svampa, Christian Valori.

Nell’ottica di rendere l’inclusione sempre più ampia, Ossmed ha sviluppato due sistemi tecnologici: il primo è fisico, il “Deaf Friendly Communicator” per le strutture ricettive che ha lo scopo di facilitare la comunicazione tra reception e camere a misura di turista sordo; il secondo è virtuale, l’app “Deaf Friendly Tourist Guide”, una guida turistica che racconta le attrazioni del territorio in LIS e altre lingue dei segni straniere.

Redazione La Provincia di Fermo