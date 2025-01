L’istituto Fornara Ossola di Novara ottiene un finanziamento per il progetto “Nel segno dell’inclusione”

In tutto sono stati finanziati 16 progetti, che coinvolgono 3.237 studenti tra cui 68 non udenti

L’Istituto comprensivo Fornara Ossola di Novara ha ottenuto dalla Regione Piemonte un finanziamento pari a 2.575,75 euro a sostegno del progetto “Nel segno dell’inclusione” nell’ambito del bando “Interventi per promuovere la piena inclusione attraverso il bilinguismo italiano/lingua dei segni italiana per l’anno scolastico 2024/2025”.

I fondi

In base alle risorse disponibili – 300.000 euro – sono stati finanziati 16 progetti, che coinvolgono 3.237 studenti tra cui 68 non udenti.

Le scuole, grazie al contributo regionale, realizzano percorsi personalizzati di inserimento lavorativo e corsi di approfondimento della lingua dei segni per gli allievi, con un esame finale per la certificazione. Le scuole hanno realizzato prodotti e strumenti a supporto della didattica, favorendo la collaborazione tra allievi non udenti e allievi udenti. L’iniziativa promuove la formazione e l’apprendimento degli studenti non udenti e la valorizzazione delle competenze degli studenti udenti attraverso l’apprendimento e l’utilizzo della lingua dei segni italiana.

