Arte accessibile a Firenze: nuovo calendario di visite in LiS

Il nuovo ciclo di visite guidate, condotte dallo staff di MUS.E con l’affiancamento di un interprete LIS, comincerà l’11 gennaio a Palazzo Vecchio, con la visita focus alla mostra Michelangelo e il Potere. Il secondo appuntamento sarà il 22 febbraio con la visita alla mostra Officina Bardini. L’arte del legno in corso al Museo Stefano Bardini, per proseguire il 9 marzo presso il Murate Art District nell’occasione del Festival Black History e il 12 aprile in città con una passeggiata dal titolo Il centro storico ricostruito. Incantesimo di fuoco. Ultimo appuntamento il 18 maggio a Palazzo Medici Riccardi con la visita alla mostra dedicata a Giovanni Battista Foggini.

Di seguito il dettaglio degli appuntamenti: Sabato 11 gennaio ore 15 – visita alla mostra “Michelangelo e il Potere” in Palazzo Vecchio, piazza Signoria, 1.

L’esposizione si sviluppa al secondo piano di Palazzo Vecchio, tra la Sala delle Udienze e la Sala dei Gigli, con un percorso di più di cinquanta opere: sculture, dipinti, disegni, lettere autografe e calchi in gesso, eccezionali prestiti da prestigiose istituzioni. La visita guidata offrirà l’opportunità di avvicinarsi alla figura del grande artista e di apprezzarne i capolavori, approfondendo il rapporto di Michelangelo con il potere, la sua visione politica e la sua determinazione nel porsi alla pari con i potenti della terra. Sabato 22 febbraio ore 15.30 – visita alla mostra “Officina Bardini. L’arte del legno”, presso il museo Stefano Bardini, via dei Renai 37.

La mostra rappresenta il secondo progetto espositivo dedicato al celebre antiquario, dopo l’evento organizzato nel 2022 per il centenario della sua scomparsa. Questa edizione si focalizza sulla produzione lignea che rese celebri i laboratori Bardini, veri e propri centri di eccellenza nella lavorazione e nel restauro del legno. Qui venivano creati e restaurati oggetti e arredi in stile, che affascinarono una committenza internazionale attratta dal sogno del Rinascimento italiano. Domenica 9 marzo ore 11:30 – visita al Complesso delle Murate e alla mostra in corso per il Festival Black History, presso MAD, Murate art district., piazza delle Murate.

La visita permetterà di approfondire la storia delle Murate, dalla sua fondazione come convento femminile per le monache di clausura, alla trasformazione in carcere nell’Ottocento fino alla chiusura nel 1986, anno della riforma carceraria di Mario Gozzini. L’itinerario si snoderà tra gli spazi del complesso per concludersi con la presentazione della mostra allestita in occasione del festival Black History Month, co-fondato e diretto da Justin Randolph Thompson. Sabato 12 aprile ore 11:30 – Passeggiata patrimoniale “Il centro storico ricostruito. Incantesimo di fuoco”, centro storico

“Nel grande, impreveduto vuoto verso l’orizzonte, emergevano sull’acqua, alte, le pigne, tronconi ancora bellissimi. Sembravano delle prore di navi colate a picco e affiorate alla bassa marea.” Così Ragghianti commenta la drammatica veduta che si presenta agli occhi dopo la distruzione dei ponti – fatto salvo Ponte Vecchio – e delle zone circostanti nell’estate 1944. Alla devastazione segue un articolato piano di ricostruzione della vasta area del centro cittadino andata distrutta, cui si accompagna un intenso dibattito sugli aspetti etici, estetici e funzionali a esso connessi. La Passeggiata Patrimoniale consentirà di porre l’attenzione sulla complessa ricostruzione di quelle aree che oggi si dimostrano un esempio di integrazione tra il tessuto storico e l’architettura moderna nel complesso urbano dichiarato, nel 1982, Patrimonio Mondiale UNESCO. La passeggiata inizierà da piazza Pitti, il punto di ritrovo è accanto alla fontanella. Domenica 18 maggio ore 12 – Visita alla mostra dedicata a Giovanni Battista Foggini presso Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 3.

La mostra, organizzata in occasione del terzo centenario della sua morte e curata da Riccardo Spinelli, offre al pubblico l’opportunità di conoscere meglio un artista che ha forgiato e influenzato gran parte delle espressioni figurative dell’età tardo-medicea in Toscana e di coglierne la grandezza e l’originalità d’intenti nel più vasto panorama del Seicento italiano. Palazzo Medici Riccardi, che ha visto Foggini profondamente impegnato – dai lavori per la Galleria degli Specchi alla sistemazione antiquaria del cortile quattrocentesco – si configura come la sede ideale per una mostra monografica a lui dedicata. Per chi: per giovani e adulti

Durata: 1 ora e 15 per ciascuna visita