Tutto Bianco fra avviamento, sci d’erba, sordi e organizzazione gare

Il sodalizio bolognese presieduto da Jari Lenzi si diversifica, si differenzia in svariate attività.

di Gabriele Pezzaglia

Opera sull’Appennino emiliano da sempre, a Corno alla Scale precisamente. La società affiliata al CAE vede un nutrito gruppo di bambini dedicati all’avviamento allo sci. Età fra Superbaby e Pulcini, anche se al momento niente gare e prospettiva di ricostruire la categoria Baby e Cuccioli nel minor tempo possibile. Intanto avviamento e nuovo bacino d’utenza per l’agonismo per il Tutto Bianco. E’ Jari Lenzi che si occupa di questo progetto aiutato da Luigi Ottonelli.

Quest’ultimo è responsabile dello sci d’erba. Organizza gare il Tutto Bianco, anche di livello nazionale, e fra i piccoli c’è un buon team che si sta togliendo delle soddisfazioni importanti. Vedi ad esempio i risultati di Federico Catani, che da Pulcino è stato oro in gigante e argento in slalom. Il Tutto Bianco è davvero un riferimento per lo sci d’erba non solo in Regione, ma anche a livello nazionale. Del resto la multidisciplinarietà è nelle corde da sempre del sodalizio presieduto da Lenzi, che in passato, oltre ad avere ottenuto significativi risultati come Children nell’alpino, ha portato in Coppa del Mondo anche atleti della sezione snowboard.

E a proposito di diverse discipline, ecco la sezione sordi, con una quarantina di unità . Pensate che l’anno scorso i sordi del Tutto Bianco hanno portato a casa quattro titoli nell’alpino e sei nello snowboard. Guidati da Roberto Ricci e Claudia Lazzarini, il gruppo vuole emergere nuovamente versi altri risultati importanti a livello nazionale e non solo.

L’attività giovanile dello sci alpino osserva sei junior allenati da Davide Accursi che sono in un team insieme allo sci club Val Carlina. Un’unione rilevante non solo a livello di gruppi di lavoro, ma anche per organizzare gare di Pulcini, Children e anche grandi eventi nazionali. Infatti il Tutto Bianco sarà presente nello staff organizzativo dei Campionati Italiani Giovani di sci alpino maschili e femminili di gigante e slalom che si svolgeranno il 3 e 4 aprile sulle nevi bolognesi di Corno Alle Scale, stazione invernale nel comune di Lizzano in Belvedere.