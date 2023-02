Ipoacusia, Locatelli: “10 milioni per accessibilità ai servizi, interpretariato LiS e nuove tecnologie”

PUBBLICITA

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ha firmato il decreto di riparto del “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”.

Si tratta complessivamente di 10 milioni di euro destinati alla realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in Lingua dei segni (LIS) e in Lingua dei segni tattile (LIST) e di servizi di sottotitolazione, nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative per la comunicazione.

“Si tratta di risorse che andranno a finanziare interventi e servizi che le Regioni potranno realizzare insieme agli Enti del Terzo Settore – spiega il Ministro Locatelli – per garantire la piena inclusione delle persone, migliorare la qualità della vita e l’accessibilità ai servizi. L’obiettivo è quello di garantire la continuità ai progetti già in corso e promuovere nuove iniziative attraverso servizi di interpretariato in Lingua dei segni (LIS) e in Lingua dei segni tattile (LIST), facilitando l’accesso ai servizi pubblici, compresi quelli di emergenza, e aumentando l’utilizzo delle tecnologie per abbattere le barriere dell’informazione e della comunicazione, nel rispetto della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità”.