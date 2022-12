A Castelnovo Monti la Nazionale Italiana di Tennis sordi

Il Circolo Tennis Appennino Reggiano nel prossimo week del 10 e 11 dicembre ospiterà la Nazionale Italiana di Tennis sordi. In campo Abrami e Bassini che hanno vinto il bronzo alle Deaflympics in Brasile. La delegazione azzurra sabato alle 12.30 incontrerà il Sindaco di Castelnovo ne’ Monti Enrico Bini

PUBBLICITA

Redazione Stampareggiana

PUBBLICITA

CASTELNOVO MONTI – Il Circolo Tennis Appennino Reggiano nel prossimo fine settimana ospiterà la Nazionale Italiana di Tennis sordi. Si tratta del decimo di dodici raduni dell’anno 2022 di rappresentative azzurre FSSI di varie discipline previsti presso il Centro Federale di Castelnovo ne’ Monti.

Già venerdì inizieranno i primi trasferimenti dei giocatori dalla stazione Mediopadana all’Albergo London Cafè, struttura ricettiva vicina ai campi tennis che ha condiviso la convenzione del turismo sportivo 2022 del comune capoluogo dell’Appennino Reggiano.

Fra le giocatrici convocate dalla Federazione Sport Sordi Italia ci sono anche Cristina Abrami (classificata FIT 3.3) di Civitanova Marche e la ferrarese Giulia Bassini (3.5) che in doppio hanno conquistato la medaglia di bronzo alle recenti Olimpiadi dei Sordi in Brasile in occasione di Deaflympics 2022 e che l’anno prima erano salite sul secondo gradino del podio ai Campionati Europei disputati in Grecia.

In occasione del raduno di Castelnovo ne’ Monti tornano in azzurro gli atleti Susanna Ricci Bitti (4.5), di Faenza, (vincitrice della medaglia d’argento agli europei in Romania nel 2008 e medaglia di bronzo alle Deaflympics a Taipei nel 2009, nel doppio femminile), e Aaron Paolo Kuzbinskl di Roma, (partecipazione alle Deaflympics in Turchia nel 2017). Si tratta invece della primissima convocazione in nazionale per la diciottenne Margherita Stuani (3.2), di Sesto Calende (VA).

Giocatori e giocatrici si alleneranno agli ordini del Commissario Tecnico Tomaso Carletti e svolgeranno test fisici insieme al preparatore atletico Daniele Fornaciari. Vanessa Ricci Bitti sarà a Castelnovo ne’ Monti nella sua veste di Direttore Tecnico della Nazionale di Tennis.

La delegazione azzurra sabato alle 12.30 incontrerà il Sindaco di Castelnovo ne’ Monti Enrico Bini.