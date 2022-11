Olimpiadi dei sordi, la Palma d’Oro del Coni a Mauro Antonini

PUBBLICITA

Prestigioso riconoscimento per Mauro Antonini, presidente del Centro Nuoto Macerata. Domani a Roma verrà infatti insignito della Palma d’Oro al merito tecnico paralimpico, in virtù della sua attività di responsabile tecnico del nuoto azzurro alle Deaflympics, le Olimpiadi per sordi.

La cerimonia di consegna (con i Collari d’Oro, la massima onorificenza del Coni) vedrà gli interventi del ministro Andrea Abodi, oltre naturalmente ai numeri uno di Coni e Comitato Italiano Paralimpico, Giovanni Malagò e Luca Pancalli.