Spazio a lingua dei segni, passaggi festival si fa inclusivo

ANCONA, 21 GIU – Oltre 150 eventi tra il centro storico e il lungomare di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, per la tredicesima edizione di “Passaggi festival”. Dal 25 al 29 la città marchigiana ospiterà la rassegna che prevede anche numerosi incontri con l’interpretariato della Lingua dei segni italiana (LiS).

A partire dall’evento inaugurale del 25 giugno, dove alle 21, alla Corte Malatestiana, si terrà la cerimonia ufficiale alla presenza degli amministratori e delle autorità civili.

Tra gli incontri con l’interpretariato Lis da segnalare, sempre il 25 giugno, anche quello a Bagni Elsa (Fosso Sejore), per la rassegna “Fuori Passaggi aMare. Libri, Musica & Sentimenti”, la presentazione di Laura Gramuglia che si rivolge ai giovani con il suo “Contro il matrimonio. Guida sentimentale per ragazze di ieri, oggi e domani” (EDT), in dialogo con Davide Morresi (Read and Play) e, all’ex Chiesa di San Francesco, l’incontro con il documentarista Gianni Lannes che racconterà “Abissi. Rita Evelin: la strage di pescatori italiani”(Edizioni Mondo Nuovo).

Tra gli eventi con l’interpretariato Lis anche quello dedicato alla ricostruzione con nuove testimonianze del naufragio del motopeschereccio Rita Evelin sulla costa sanbenedettese nel 2006, in conversazione con la giornalista Valentina Antonioli e, in seconda serata, quello con Antonio Preziosi ospite in piazza Marcolini per parlare dei suoi due libri di attualità: “Leone XIV. La via disarmata e disarmante” (San Paolo Edizioni) e “Linea Segreta.

I retroscena tra Stato e Vaticano” (San Paolo Edizioni), intervistato dalla giornalista ANSA Manuela Tulli. (ANSA).

Redazione Ansa