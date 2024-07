Elisabetta Rossi: la modella non udente che sta conquistando la moda

“Non ho mai avuto l’occasione di imparare la lingua dei segni”

Elisabetta Rossi, nata a Vicenza, è una modella e influencer che ha conquistato il mondo della moda. Nonostante sia diventata sorda all’età di quattro anni, questo non ha mai fermato la sua determinazione e il suo spirito intraprendente. Oggi Elisabetta è conosciuta per la sua abilità di interpretare e dare vita alle creazioni degli stilisti, portando un tocco unico e personale su ogni passerella.

Riesce a sentire grazie agli impianti cocleari che hanno dato una svolta alla sua vita. In merito alla sua sordità, ha dichiarato: “Non ho mai avuto l’occasione di imparare la lingua dei segni. Sono nata da due genitori udenti e ho frequentato tutte le scuole, dalla materna all’università, come tutti i miei coetanei. Ho sempre utilizzato la voce fin da bambina per esprimermi, quindi non ho mai sentito il bisogno di imparare la L.I.S.”. Essere sorda l’ha aiutata “a essere più forte e sempre me stessa. Per fare un buon lavoro sul set bisogna avere molta personalità, grinta e usare molto gli occhi per trasmettere le emozioni attraverso una fotografia che non ‘parla’”.

La passione di Elisabetta per la moda è nata durante l’adolescenza, influenzata dall’interesse per gli outfit e i cambi di stile. Ha iniziato la sua carriera quasi per gioco, inviando una mail a un fotografo di Padova che ha subito riconosciuto il suo potenziale. Questo incontro fortuito ha segnato l’inizio di una carriera che l’ha portata a lavorare con importanti brand del mondo fashion e beauty.

Descritta come un “camaleonte” per la sua capacità di adattarsi a ogni situazione, Elisabetta è nota per la sua energia contagiosa e il carisma che trasmette in ogni progetto. Sul suo profilo Instagram, che conta oltre 30.000 follower, condivide scatti delle sue collaborazioni e momenti della sua vita quotidiana, ispirando migliaia di persone con il suo esempio di resilienza e determinazione.

Elisabetta ha partecipato a vari concorsi di bellezza, vincendo la fascia di Miss Social al concorso nazionale Miss Blumare. Nel frattempo continua a lavorare come modella, collaborando con numerosi fotografi e stilisti, e non smette mai di esplorare nuove opportunità per crescere e migliorarsi. Elisabetta non nasconde il suo sogno di sfilare per grandi marche e continuare a coltivare la sua passione per la moda. Inoltre vorrebbe intraprendere la strada della fisioterapia dopo aver completato gli studi.

di Redazione 105.net