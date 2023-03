Contrassegno disabili 2023: ecco tutto quello che c’è da sapere

Ai cittadini disabili, sono riservate delle agevolazioni, come il Contrassegno disabili: ecco di cosa si tratta, come e chi può richiederlo nel 2023

Contrassegno disabili 2023: per poter agevolare la vita ai cittadini disabili, in Italia, è possibile richiedere il contrassegno per circolare in maniera agevolata in strada.

Vediamo come funziona, chi può richiederlo e come fare domanda

Contrassegno disabili 2023: come funziona

Il contrassegno disabili è un’agevolazione, pensata per i cittadini disabili, che permette di parcheggiare negli spazi riservati e di usufruire di alcune semplificazioni nella circolazione, come l’ingresso nelle ZTL.

È disponibile sotto forma di cartoncino di colore bianco e blu e, come attestato dal DPR n°151/2012, è valido in tutta Italia e in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Il contrassegno disabili è un’agevolazione personale che vale, quindi, per il disabile e non per il veicolo. Può essere utilizzato, solamente nel caso ci sia il titolare a bordo.

Può essere utilizzato nei seguenti posti:

Spazi riservati ai disabili;

Zone con parcheggio a tempo, senza avere limiti e senza l’obbligo di esporre il disco orario;

Sulle strisce blu, senza l’obbligo di pagare la sosta.

Inoltre, può essere utilizzato per circolare e parcheggiare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali. Con la certificazione, è possibile circolare anche sulle corsie riservate a taxi e mezzi pubblici e durante il blocco del traffico.

Contrassegno disabili 2023: chi lo può richiedere

Il contrassegno per i disabili può essere richiesto dai cittadini:

Non vedenti;

Disabili, che hanno una ridotta capacità di deambulazione.

Nel caso di disabilità temporanea, come con un infortunio, può essere richiesto il contrassegno disabili temporaneo.

Il contrassegno deve essere esposto nel veicolo, in una posizione ben visibile, come sul parabrezza. Va esposto in originale e non sono ammesse riproduzioni o fotocopie

Contrassegno disabili 2023: come richiederlo

Per poter richiedere e ottenere il contrassegno disabili, occorrerà seguire la seguente procedura:

Andare ad un’ASL e chiedere il certificato che attesti la disabilità;

Presentare al Comune l’apposita domanda, allegando il certificato rilasciato dall’ASL.

Contrassegno disabili 2023: come rinnovarlo

Il contrassegno per i disabili va rinnovato ogni cinque anni, anche se si tratta di una disabilità permanente.

Nel caso, invece, del contrassegno temporaneo, può ovviamente avere una durata minore.

In prossimità della scadenza, è consigliabile rivolgersi al Comune di residenza, così da richiedere quali sono i documenti necessari per il rinnovo.