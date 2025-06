Si segnala un nuovo interessante strumento che aiuterà i cittadini ad essere più informati sulle agevolazioni fiscali di cui si può godere.

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare una serie di guide sui bonus fiscali per i cittadini, per avere info non solo sulle loro regole, ma anche su come beneficiarne in dichiarazione dei redditi, ad esempio tramite le detrazioni.

Tra le varie guide alle agevolazioni della dichiarazione 2025, troviamo quindi quelle sulle spese sanitarie, spese sanitarie per persone con disabilità, ma anche spese per acquisto cane guida, per acquisto di auto allestite o adattate per guida o trasporto disabili, ma anche spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità. Le guide sono disponibili online sul sito dell’Agenzia delle Entrate: la raccolta completa si chiama “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025”, e al loro interno troviamo le specifiche guide spese sanitarie, come ritenute, spese detraibili e deducibili, crediti di imposta, erogazioni liberali e detrazioni edilizie, con i riferimenti alla normativa in vigore e ai chiarimenti forniti dai documenti di prassi.

Nella guida si trovano le info generali sulle singole agevolazioni, con i requisiti e i beneficiari, le tipologie di spese ammesse e i limiti dell’agevolazione, oltre alla documentazione da controllare e conservare.

Come anticipato, molti dei benefici indicati nelle guide sono fruibili attraverso la dichiarazione dei redditi.

A tale proposito, si ricorda che:

1) Il modello 730 (precompilato o ordinario), deve essere presentato entro il 30 settembre 2025 tramite:

– sito dell’Agenzia delle Entrate (accesso con SPID, CIE, CNS);

– CAF;

– professionisti abilitati o sostituto d’imposta.

Con possibilità di integrazioni entro il 27 ottobre.2) Il modello Redditi Persone Fisiche entro il 31 ottobre 2025.

di Lucia Grimaldi

Redazione BelvedereNews