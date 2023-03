Legge 104: bonus cellulare per persone con disabilità

PUBBLICITA

Le persone disabili e gravemente invalide, in possesso della Legge 104, possono beneficiare di alcune agevolazioni come gli assegni di invalidità, l’esenzioni dal pagamento dei ticket per le prestazioni sanitarie o i giorni di permesso dal lavoro retribuiti. Ve ne sono tuttavia altre, forse meno note, di cui i percettori della Legge 104 sono destinatari. Tra le agevolazioni fiscali previste e illustrate nella guida dell’Agenzia delle Entrate, vi è il bonus cellulare. Vediamo come beneficiare della detrazione Irpef e dell’Iva agevolata sull’acquisto di uno smartphone.

PUBBLICITA

Come funziona il bonus cellulare

L’Agenzia delle Entrate, nella Guida alle agevolazioni fiscali per i soggetti riconosciuti con Legge 104, ha specificato che per l’acquisto di “sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992”, gli aventi diritto possono beneficiare della detrazione Irpef del 19%, e dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%).

Rientrano in tale beneficio, le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati, quindi anche i telefoni cellulari. Si tratta infatti di “sussidi tecnici ed informatici” a tutti gli effetti, in grado di agevolare l’attività quotidiana delle persone affette da grave disabilità.

L’Agenzia delle Entrate precisa che tali sussidi, devono essere utilizzati “a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio” e per il conseguimento di una delle seguenti finalità:

facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura.

assistere la riabilitazione.

Acquisto cellulare con legge 104, anche in linea

L’importo, per cui non è prevista franchigia e quindi è interamente detraibile, dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi annuale, mediante la compilazione del modello 730. La detrazione può essere fruita anche dal familiare contribuente che abbia fiscalmente a carico il disabile.

Nella guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che per fruire dell’aliquota ridotta la persona con disabilità deve consegnare al venditore, al momento dell’acquisto:

copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata. In questo documento è infatti riportata anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali.

funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata. In questo documento è infatti riportata anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali. copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale, qualora dai verbali della commissione medica non si evinca il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico.

Il bonus cellulare può essere richiesto anche per gli acquisti effettuati online sui siti di e-commerce (ad esempio Amazon) o nei negozi online, specificando, prima di concludere l’ordine, che si tratta di sussidio per disabili. La piattaforma fornirà le indicazioni necessarie per inviare la documentazione richiesta, anche in via telematica e in formato pdf. Per conoscere tutte le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità è possibile consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate.