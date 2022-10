Reggio Emilia, apertivo solidale al Bar Anma

Il locale, inaugurato nei giorni scorsi, è il primo locale in città completamente gestito da persone non udenti. Questa sera, alle 18, ospiterà un appuntamento dell’Associazione ‘La Nuova Luce’, che si occupa di assistenza a persone anziane, somministrazione di cibi e bevande calde a soggetti senza fissa dimora e la fornitura di materiale didattico a sostegno delle famiglie con difficoltà

La Nuova Luce si ritrova per un aperitivo solidale. L’appuntamento è per giovedì 6 ottobre, dalle 18 al bar Anma in via Squadroni 3/B nel centro di Reggio Emilia, il nuovo spazio inclusivo inaugurato pochi giorni fa, gestito da persone non udenti.

“Siamo felici di proporti questo appuntamento perché sarà l’occasione di rivederti e di presentarti la nostra campagna “La nuova luce per attraversare il buio”, che durerà fino a Natale. Inoltre il bar Anma che ci accoglie è nuovo in città ed è gestito da persone sorde: vuole abbattere le differenze fra le persone e fare dell’inclusione la propria mission. Per partecipare, chiediamo un contributo di 10 euro”, spiegano le volontarie. “Ti aspettiamo! E ti chiediamo, se riesci, di diffondere l’iniziativa”.