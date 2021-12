Natale: 56% italiani vorrebbe stupire ospiti a tavola

PUBBLICITA

Il 56% degli italiani vorrebbe migliorare le proprie doti culinarie in occasione delle festività di Natale per stupire i propri ospiti.

Il 45%, per l’ansia da prestazione in cucina, ammette di sentirsi stressato all’idea di pianificare il menù delle feste. E’ quanto emerge con un’indagine di HelloFresh (servizio di kit ricette a domicilio lanciato da metà ottobre in Italia) condotta dall’istituto di ricerca Censuswide su come gli italiani vivono i preparativi per il Natale e Capodanno.

Con la ricerca risulta che tra i fattori più impegnativi che stressano gli italiani ci sono le “infinite spese in negozi troppo affollati” per procurarsi tutti gli ingredienti necessari (64%), “i lunghissimi tempi di preparazione delle varie portate” (58%), la preoccupazione di riuscire a creare menu diversi dal solito che possano sorprendere gli ospiti e, allo stesso tempo, metterli tutti d’accordo (53%), gli avanzi che diventano sprechi alimentari ( 34%).

Infine la prima aspettativa è quella della voglia di convivialità a tavola, ma senza stress. (ANSA).

