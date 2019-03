Padernello, Brescia. Cultura e gusto, sapori e storie stuzzicanti con ospiti speciali in un ambiente magico come può esserlo il castello di Padernello, si aprono una serie di eventi dal titolo “AperitivInsoliti”.

Un ciclo di aperitivi tematici che in primavera condurranno gli ospiti in un viaggio inedito tra sapori, storie stuzzicanti e ospiti speciali. Per ogni serata, la proposta gastronomica dell’aperitivo, preparata da Solebistrò, sarà declinata sulla base del tema dell’evento e del suo protagonista

Arti, cultura e curiosità si incontrano prima di cena al maniero, si comincia venerdì 8 marzo, in occasione della festa delle donne. Ospite speciale sarà l’attore bresciano Robi Capo, profondo conoscitore della storia e della letteratura locale, ideatore del format “Ch’el chì chèl lè”, storie e spifferi bresciani scovati e scoperti attraverso uno sguardo originale e attento. Robi Capo guiderà i partecipanti alla scoperta di alcuni aneddoti che legano Brescia e il suo territorio al vino e rievocherà le vicende e leggende attorno al Castello di Padernello. Non mancherà un omaggio a tutte le donne.

Martedì 9 aprile, il protagonista della serata sarà Marco Rossi, il mitico sessuologo di Loveline su MTV Italia e di Radio Deejay. Con lui, si indagherà il rapporto nuovo e antico tra eros e cibo, assaporando un aperitivo afrodisiaco.

Ultimo appuntamento della rassegna sarà venerdì 10 maggio con la scrittrice Nadia Busato e un aperitivo newyorkese degli anni Quaranta. L’autrice del romanzo “Non sarò mai la brava moglie di nessuno”, ispirato alla celebre quanto misteriosa morte di Evelyn McHale, accompagnata dal musicista e cantante Jet Set Roger, trasporterà gli ospiti nell’atmosfera della Grande Mela anni ’40 attraverso immagini, parole e musica, a partire dal suo ultimo romanzo. Il racconto si snoda dalla celeberrima fotografia di Evelyn McHale, impiegata morta suicida la mattina del primo maggio 1947 gettandosi dall’86° piano dell’Empire State Building, il grattacielo simbolo di New York. Un’immagine scattata da un fotografo sconosciuto e pubblicata da LIFE Magazine.

Gli AperitivInsoliti, a numero limitato, cominciano alle 18.30. La prenotazione è obbligatoria sul sito web del Castello di Padernello, nella pagina dedicata all’evento. Il costo di partecipazione per ogni serata è di 13 euro a persona.

Inoltre proseguono sabato 9 marzo alle ore 15 la Visita in LIS al Castello di Padernello Visita guidata al Castello di Padernello in Lingua dei Segni Italiana (LIS), su prenotazione, con un’operatrice culturale museale, segnante bilingue (italiano/LIS).

Si conclude Domenica 10 marzo alle ore 16.30 con l’ultimo appuntamento del ciclo

Storie e leggende – Narrazioni per famiglie Al Castello di Padernello una donna della servitù è narratrice di storie e leggende popolate da diavoli, eleganti signore, spiriti lunari, personaggi bizzarri ed anime erranti.