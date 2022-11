PUBBLICITA

Signor Ministro sono mesi che ai neonati nell’ospedale di Avezzano non viene effettuato lo Screening uditivo neonatale, fondamentale per individuare precocemente un deficit uditivo e per attivare rapidamente una serie di trattamenti per limitarne le conseguenze ,scrivo a Lei per sapere se tale prestazione è dovuta al neonato ,la ringrazio e sarebbe gradita una sua risposta chiarificatrice” così, in una nota, Augusto Di Bastiano, presidente del Centro Giuridico del Cittadino di Avezzano.

“Per quanto è nella mia conoscenza in Italia lo screening neonatale è obbligatorio e offerto gratuitamente a tutti i nuovi nati, nel rispetto del DPCM 12 gennaio 2017 (articolo 38, comma 2) sui nuovi Livelli essenziali di assistenza che garantisce a tutti i neonati “le prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa vigente e dalla buona pratica clinica” prosegue Di Bastiano.

“Art.38, comma 2.