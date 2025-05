Si rinnova il servizio dell’Ulss 4 in vista dell’estate: lavoreranno nelle postazioni di emergenza delle località del litorale, oltre che a San Donà e Portogruaro

Sono 20 gli interpreti dell’Ulss 4 che dal 1° maggio svolgono attività di mediazione linguistica nei punti di primo intervento sanitario del litorale: a Bibione, Caorle, Jesolo, Cavallino Treporti, nella postazione di emergenza ad Eraclea mare e nei pronto soccorso di San Donà di Piave e Portogruaro.

Sono giovani laureati o studenti in interpretariato o lingue, in diversi all’università degli studi di Trieste con la quale Ulss 4 ha avviato da qualche anno una convenzione per attivare un corso di lingua tedesca in terminologia medica; altri interpreti si sono laureati nelle università di Padova, Pescara, Trento, Pisa Milano, Bologna. Provengono dunque da varie province del Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, Trentino, da Torino, Milano, Rimini, dalle province di Trapani, Brindisi e Salerno, con età compresa tra 22 e 29 anni.

Il loro compito principale è garantire la comprensione tra turisti di lingua tedesca o inglese con il personale medico e sanitario, mentre per turisti di altre 123 lingue il personale dell’Ulss 4 ha a disposizione un servizio di interpretariato telefonico. Gli interpreti operano inoltre a supporto delle attività di accoglienza e accompagnamento lungo tutto il percorso seguito dagli assistiti, turisti e non, dal primo ingresso e fino al momento della dimissione.

Formazione

Nei giorni scorsi il team degli interpreti ha partecipato ad una giornata formativa affrontando i temi della sicurezza sul lavoro, protocolli operativi, gestione del paziente, gestione amministrativa. Nell’occasione sono intervenuti il direttore generale Mauro Filippi, il direttore amministrativo Massimo Visentin, il direttore del dipartimento emergenza-urgenza Elena Momesso, personale dell’unità medicina turistica. A tutti, l’azienda sanitaria ha consegnato le magliette di ordinanza “Staff medicina turistica” offerte da Noventa Designer Outlet.

Per questi ragazzi si tratterà, oltre che di un percorso professionale, anche di un’esperienza di vita, che proseguirà fino a settembre in un contesto turistico ma a stretto contatto con il personale sanitario: un impegno comune per assicurare l’assistenza sanitaria in situazioni di emergenza urgenza.

Redazione Venezia Today