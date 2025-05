Perugia, 15 maggio 2025 – La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato con deliberazione n. 433 del 14/05/2025 l’utilizzo delle risorse assegnate alla Regione per l’annualità 2023 dal “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”, pari a 148.689 euro. Il finanziamento è previsto dal Decreto del ministro per le Disabilità dell’8 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2025. Le risorse saranno destinate a progetti aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale ordinaria e che devono essere finalizzati a: promuovere la conoscenza e le competenze nell’uso della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST); diffondere i servizi di interpretariato per l’accesso ai servizi pubblici, inclusi quelli di emergenza; sostenere l’impiego di tecnologie per abbattere le barriere all’informazione o alla comunicazione per le persone sorde o con ipoacusia, con protesi acustiche o impianti cocleari.

La Regione ha individuato il servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria, economia sociale e terzo settore come struttura responsabile per la redazione e presentazione della proposta progettuale al dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità. Il Servizio dovrà adottare uno specifico avviso pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzato alla selezione di massino due enti del terzo settore rappresentativi delle categorie beneficiarie, che saranno partner per la presentazione della proposta. Il trasferimento dei fondi sarà subordinato all’approvazione, da parte del dipartimento competente, della coerenza progettuale rispetto alle finalità stabilite dal decreto.

“Questo intervento rappresenta un importante passo avanti per promuovere una società più accessibile e inclusiva” – ha dichiarato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – L’inclusione non è solo un obiettivo, ma un valore fondamentale che guida le nostre politiche e le nostre azioni quotidiane.

Continueremo a lavorare con determinazione per costruire un’Umbria nella quale ogni persona possa sentirsi parte integrante della comunità e abbia le stesse opportunità di partecipazione e realizzazione”.

Redazione Regione Umbria