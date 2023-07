Pedalate assistite. Mobilità sostenibile per anziani e disabili

PUBBLICITA

di Andrea D’Aurelio

Un progetto di mobilità ecosostenibile per anziani e disabil. E’ l’iniziativa promossa dall’Associazione Ciclabile APS e dalla Horizon Service Società Cooperativa Sociale, due realtà del Terzo Settore che fondono le proprie esperienze e le proprie idee per fornire un servizio innovativo per il nostro territorio e favorire la maggiore integrazione delle persone anziane e/o con disabilità nel tessuto sociale della comunità.

Attraverso l’utilizzo di biciclette a pedalata assistita atte al trasporto di carrozzine e sedie a rotelle per anziani e disabili, il Progetto “CiclAbile” consiste in un servizio di trasporto assistito che risponda alle esigenze dei potenziali utenti interessati, come spesa e acquisto di beni di prima necessità, disbrigo di pratiche presso uffici pubblici (Comune, Asl, etc.) o enti privati (uffici postali, sportelli bancari, agenzie di assicurazione, etc.), svago e intrattenimento (passeggiata in centro città, shopping, incontro con parenti e amici, etc.).

Il servizio verrà prestato da operatrici e operatori adeguatamente formati e specializzati nell’assistenza e che sappiano anche interagire con la persona; i potenziali utenti del servizio sono tutte le persone interessate. Il Progetto “CiclAbile” risponde anche alle indicazioni dell’Agenda ONU 2030 che, attraverso azioni concrete e misurabili, punta ad assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età (Goal 3 – Salute e benessere) e a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Goal 11 – Città e comunità sostenibili).

Il raggiungimento degli obiettivi del millennio è una sfida che tutti – Enti pubblici, Enti privati, aziende, imprese, organizzazioni del Terzo Settore e cittadini – dobbiamo portare avanti con impegno quotidiano e concretezza. Infine, il Progetto “CiclAbile” prevede anche azioni di informazione e sensibilizzazione sul target anziani e disabili e sulla mobilità sostenibile e inclusiva, al fine di creare una solida rete di enti pubblici e privati, imprese e organizzazioni del Terzo Settore che punti all’inclusione piena e all’integrazione.

Ci aspettiamo che con questo servizio il target individuato possa tornare a vivere autonomamente la propria vita e percepiamo un bisogno sociale crescente a cui riusciremo a dare una pronta risposta. Inoltre, per come è stato pensato e strutturato, il Progetto è replicabile in altre città.