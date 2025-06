Sottopassi pericolosi dopo le 21, veri e propri percorsi a ostacoli per le persone con disabilità: “Hanno fatto le scale senza uno scivolo”

FIRENZE – Condizioni di totale degrado a Firenze, per la stazione di Rifredi, snodo ferroviario alle porte del capoluogo toscano. Come spiega TgCom24, infatti, mancano sorveglianza, biglietteria, ascensori o servizi funzionanti. “Noi la comodità non sappiamo neanche cosa sia, quindi ci accontentiamo”, dice un cittadino.

I sottopassi sono considerati pericolosi dopo le 21, mentre anziani e persone con disabilità affrontano ogni giorno un vero percorso a ostacoli. “Hanno fatto le scale senza uno scivolo, è un disagio grosso”, si lamentano i cittadini.

La Cgil chiede di rivedere il contratto di servizio con Trenitalia, valido fino al 2034. Massimo Falorni, Spi Cgil: “Questa stazione aspetta risposte.”

Redazione Superabile