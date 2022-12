Convenzione ANMIC e ACI, sconto tessere ACI 2023

La convenzione ANMIC e ACI continua! Anche per il prossimo anno, infatti, i soci ANMIC avranno la possibilità di acquistare in sconto la tessera ACI 2023, usufruendo di tutti i vantaggi della sottoscrizione

Con questa convenzione, inoltre, l’Automobile Club d’Italia offre ai soci ANMIC la possibilità di ottenere le tessere ACI Sistema e ACI Gold Premium a tariffe agevolate. Un modo per avere accesso a moltissimi servizi con uno sconto.

Con la convenzione ANMIC si potranno avere per tutto il 2023 le due tessere ad un prezzo competitivo:

ACI Sistema al prezzo di 63.00 invece di 79.00 euro;

ACI Gold Premium al prezzo 79.00 invece di 99.00 euro.

ACI Sistema, tutte le agevolazioni

ACI SISTEMA è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica. Con ACI Sistema si ha diritto ai seguenti servizi:

Soccorso stradale

Illimitato sull’auto associata, anche se non sei a bordo

2 volte su qualunque veicolo viaggi , anche se non è tuo

3 volte all’estero nei paesi U.E., Andorra, Marocco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Tunisia

E in caso di immobilizzo o furto del “veicolo associato”:

Auto sostitutiva a seguito di guasto e o trasporto dell’auto a casa

Auto sostitutiva a seguito di furto

Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio

Con ACI Sistema hai inoltre:

Medico Pronto per te e i tuoi familiari in viaggio

E in più:

Tutela Legale e Rimborso corsi per recupero punti patente

Sconti in Italia e all’estero

Tariffe di soccorso stradale scontate per i soci per interventi di soccorso e assistenza stradale non inclusi nella tessera.

Per i servizi di ACI Sistema in Italia chiama il Numero Verde 803.116 e dall’estero il il +39.02.66.165.116, disponibili 24 ore su 24

ACI Gold Premium, tutte le agevolazioni

Dal 15 novembre la tessera ACI GOLD è diventata ACI GOLD PREMIUM, con servizi più ricchi ed esclusivi per offrire ai Soci il top dell’assistenza. Sottoscrivendo la tessera ACI Gold Premium presso la sede ANMIC di Bari potrai richiedere la tessera ACI Gold Premium a 79.00 anziché 99,00 ricevendo le seguenti prestazioni in aggiunta ed estensione a quelle già previste da ACI Sistema:

Soccorso stradale

illimitato sull’auto associata, anche se non sei a bordo

2 volte su qualunque veicolo viaggi , anche se non è tuo

3 volte all’estero nei paesi U.E., Andorra, Marocco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Tunisia

In più, il soccorso stradale in Italia è esteso alle biciclette (elettriche e non) e ai monopattini elettrici; il traino gratuito del veicolo è aumentato da 25 a 35 km.

Assistenza tecniche

in caso di immobilizzo di “qualsiasi veicolo sul quale sei a bordo“

Auto sostitutiva a seguito di guasto e o trasporto dell’auto a casa

Auto sostitutiva a seguito di furto

Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio

Pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante (previo soccorso ACI)

In più, hai il nuovo servizio “Fix or Repair” con la copertura dei costi di manodopera per la riparazione del veicolo associato, fino a € 650.

Assistenza sanitaria

Medico Pronto per te e i tuoi familiari a casa e in viaggio

Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia

In più, hai il “Videoconsulto medico”, sia a casa che in viaggio.

Interventi a domicilio

In situazioni di emergenza, prestazioni professionali 24h su 24h di:

falegname

fabbro

idraulico

elettricista

Tutela legale plus

Prestazioni più ricche con un massimale elevato a € 14.000, un numero di eventi indennizzabili aumentato a 2 per anno associativo e una copertura estesa alle biciclette, ai monopattini e alla mobilità pedonale.

Rimborso corsi per recupero punti patente parziale fino a €250 e totale fino a €500.

Agevolazioni e vantaggi

Sconti in Italia e all’estero

Tariffe di soccorso stradale scontate per i soci per interventi di soccorso e assistenza stradale non inclusi nella tessera.

Per i servizi di ACI Gold Premium in Italia chiama il Numero Verde 803.116 e dall’estero il +39.02.66.165.116, disponibili 24 ore su 24