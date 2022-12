PUBBLICITA

di Angelo Andrea Vegliante

Il 2023 si aprirà con le elezioni regionali nel Lazio (ma anche in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Molise): le urne si apriranno domenica 12, dalle 7:00 alle 23:00, e lunedì 13 febbraio 2023, dalle 7:00 alle 15:00. A oggi si conoscono già le date e le modalità di voto, nonché alcuni dei candidati e delle coalizioni che si presenteranno alle urne. Nella nostra guida, daremo risalto anche alle proposte dei vari partiti per le persone con disabilità.

Elezioni Regionali Lazio 2023: chi sono i candidati?

Nicola Zingaretti (PD) è il presidente uscente della Regione Lazio, le cui dimissioni hanno causato un ritorno anticipato ai seggi rispetto alla scadenza prevista dalla sua legislatura. Al momento ci sono alcuni normi certi, altre coalizioni sono ancora nella fase del toto-nomi e varie liste devono ancora decidere con chi allearsi e chi candidare o sostenere. Di seguito la lista aggiornata al 20 dicembre 2022:

Lista o coalizione Probabili candidati Candidato/a Elezioni Regionali Lazio 2023 Partito Democratico, Azione e Italia Viva – Alessio D’Amato (attuale assessore alla Sanità Regione Lazio) Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia Fabio Rampelli, Nicola Procaccini e Francesco Rocca – Movimento 5 Stelle, Coordinamento 2050 – –

Legge elettorale: come si vota alle Elezioni Regionali Lazio 2023?

La legge elettorale attualmente in vigore nel Lazio prevede che viene proclamato Presidente della Regione il candidato che ottiene più voti su tutto il territorio regionale: è ammesso il voto disgiunto, non c’è un’eventuale ballottaggio ed è fatto divieto del terzo mandato.

Inoltre la normativa include che l’80% dei seggi del Consiglio (su un totale di 50 consiglieri, quindi il 40%) sarà assegnato con metodo proporzionale alle liste circoscrizionali concorrenti, mentre il restante 20% (quindi 10 consiglieri) andrà come premio di maggioranza alle liste collegate al presidente eletto. Le circoscrizioni regionali – Roma, Latina, Rieti, Frosinone e Viterbo – avranno seggi in proporzione alla popolazione residente in base ai dati raccolti dal censimento più recente.

Elezioni Regionali Lazio 2023: cosa serve per votare?

Il cittadino avente diritto al voto si deve recare alle urne con i seguenti documenti:

tessera elettorale;

documento di riconoscimento valido.

Elezioni Regionali Lazio 2023: proposte per le persone con disabilità

Al momento ancora non sono stati resi noti i programmi politici dei vari candidati alle prossime elezioni regionali nel Lazio, e dunque non si conoscono ancora le proposte dedicate alle persone con disabilità.

La redazione di Ability Channel aggiornerà questa guida non appena saranno resi noti aggiornamenti. In alternativa, restiamo a disposizione per ricevere materiale dai candidati per avere maggiori dettagli sulle loro proposte.

Fac-simile scheda elettorale Elezioni Regionali Lazio 2023

Di seguito il fac-simile della scheda elettorale che sarà disponibile in occasione delle Elezioni Regionali Lazio 2023: