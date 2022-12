Giornata della disabilità, Meloni: impegno del governo

PUBBLICITA

Milano, 3 dic. – “Il Governo ribadisce tutto il suo impegno per affermare il pieno diritto di tutte le persone ad avere una vita autonoma, indipendente e ad essere valorizzate secondo i propri talenti e le diverse competenze”.

PUBBLICITA

Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, quest’anno dedicata al tema della “Trasformazione verso società sostenibili e resilienti per tutti”.

“Affronteremo con grande concretezza – assicura Meloni – i problemi che le persone con disabilità, le loro famiglie, le amministrazioni territoriali, le associazioni, gli operatori pubblici e privati, il Terzo Settore vivono ogni giorno. È nostro compito garantire la piena attuazione della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione alla centralità della persona attraverso il progetto di vita”.

E rivendica: “Il Governo si è impegnato fin da subito nel sostegno alle persone più fragili.

Tra le misure principali della legge di bilancio è previsto, infatti, il finanziamento per rendere strutturale e non più transitoria la maggiorazione dell’assegno unico per i figli con disabilità. Un primo passo, al quale ne seguiranno molti altri, in un cammino che deve vedere tutte le Istituzioni unite nella stessa direzione”. (askanews)