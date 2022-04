Primo sito dedicato alla disabilità, il Friuli progetto pilota nazionale: oggi il lancio col ministro Stefani

PUBBLICITA

TRIESTE – Si tratta del primo strumento con queste caratteristiche realizzato in Italia e il ministro per le Disabilità Erika Stefani lo proporrà a livello nazionale alle altre Regioni affinchè seguano l’esempio del Friuli Venezia Giulia.

E’ il nuovo sito web disabilita.regione.fvg.it: un contenitore dinamico di tutte le opportunità offerte dal territorio, semplice ed intuitivo, grazie a un menù innovativo che parte dalle necessità degli utenti. Al suo interno si possono trovare informazioni su temi come casa, cultura, lavoro, sport, scuola e molto altro ancora, volte a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

«Il livello qualitativo di una comunità si misura dalla propria capacità di essere inclusiva – ha detto il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga – la presentazione del primo portale in Italia dedicato alla disabilità è il termometro che segna la bontà della nostra azione. I nostri interventi sono progettati e realizzati per un vantaggio collettivo, in favore di tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia».

L’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha parlato di «giornata fondamentale per il Friuli Venezia Giulia che da sempre è una delle Regioni più avanzate in Italia in tema di disabilità: la presentazione di questo portale rappresenta un passaggio determinante nel percorso di revisione della legge 41 del 1996 che governa l’intero settore e che vogliamo approvare a ottobre prima della nuova legge di Stabilità».