ISEE 2025: guida completa per la compilazione e le novità

Scopri come compilare l’ISEE 2025 , le novità introdotte e i documenti necessari per accedere ai bonus e alle agevolazioni previste

di Antonio Maroscia

Redazione Lavoro e Diritti

Con l’inizio del nuovo anno, inizia anche la corsa per rinnovare o richiedere per la prima volta l’ISEE aggiornato al 2025. Questo documento è fondamentale per accedere a numerose agevolazioni e prestazioni sociali, ma ogni anno le regole possono subire modifiche che incidono sulla procedura di calcolo e sui documenti richiesti.

Il 2025 non fa eccezione: la manovra di bilancio ha introdotto importanti novità che riguardano il calcolo dell’ISEE e i benefici legati a bonus come quello nascita (carta nuovi nati da 1000 euro) e bonus nido 2025. In questo articolo analizziamo come predisporre correttamente l’ISEE 2025, con una panoramica sulle nuove regole, i documenti necessari e alcuni consigli utili per evitare errori.

Cos’è l’ISEE e a cosa serve

L’ISEE, o Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è lo strumento che permette di valutare la situazione economica di un nucleo familiare. Questo indicatore viene richiesto per accedere a una vasta gamma di prestazioni agevolate, come il bonus asilo nido, il reddito di cittadinanza (ora Assegno di Inclusione), le borse di studio e l’esenzione dal pagamento di alcune tasse universitarie.

L’ISEE si basa su una dichiarazione chiamata DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che contiene informazioni sui redditi, il patrimonio mobiliare e immobiliare, e la composizione del nucleo familiare. Una volta presentata, la DSU consente di calcolare l’ISEE, che ha validità annuale e deve essere aggiornato ogni anno per continuare a beneficiare delle prestazioni sociali.

L’ISEE sarà disponibile anche in versione precompilata tramite il portale INPS, semplificando ulteriormente la procedura di compilazione. Inoltre l’INPS ha rilasciato una nuova funzionalità “Acquisisci dichiarazione” per presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) Mini precompilata direttamente dall’App INPS Mobile, Servizio ISEE.

Novità ISEE 2025: cosa cambia

La manovra di bilancio 2025 introduce alcune modifiche che impattano direttamente sul calcolo dell’ISEE e sull’accesso a specifici bonus. Tra le principali novità spicca l’esclusione dell’assegno unico dal calcolo dell’ISEE ai fini dell’assegnazione del bonus nascita da 1000 euro e del nuovo bonus nido.

Un’altra importante modifica riguarda i titoli di stato e i buoni postali: il decreto attuativo, atteso da tempo, prevede l’esclusione di questi strumenti finanziari fino a un valore massimo di 50.000 euro dal calcolo dell’ISEE. Tuttavia, fino a quando il decreto non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i titoli di stato e i buoni postali dovranno essere dichiarati, lasciando poi all’INPS il compito di escluderli successivamente durante il calcolo.

Poste Italiane, per agevolare i cittadini, invia via email le certificazioni ufficiali relative a saldi e giacenze medie del 2023, documenti fondamentali per la compilazione dell’ISEE 2025. Questo servizio permette di ottenere in anticipo le informazioni patrimoniali necessarie, semplificando ulteriormente la procedura. Per gli altri Istituti bancari ci si può recare presso gli sportelli, oppure usare i servi online di Home Banking.

Documenti necessari per l’ISEE 2025

Per predisporre correttamente l’ISEE 2025, è essenziale raccogliere una serie di documenti che riflettono la situazione economica del nucleo familiare. Di seguito, un elenco dei principali documenti richiesti:

Documenti di identità di tutti i componenti del nucleo familiare.

di tutti i componenti del nucleo familiare. Certificati di disabilità per componenti con fragilità o invalidità.

per componenti con fragilità o invalidità. Certificazioni reddituali (Modello 730/2024 o CU 2024) riferite ai redditi del 2023.

(Modello 730/2024 o CU 2024) riferite ai redditi del 2023. Contratti di locazione per chi vive in affitto.

per chi vive in affitto. Documentazione dei veicoli intestati ai membri del nucleo, con cilindrata superiore a 500 cc.

intestati ai membri del nucleo, con cilindrata superiore a 500 cc. Valori catastali di fabbricati e terreni in possesso.

in possesso. Certificazioni patrimoniali che includano saldi e giacenze medie al 31 dicembre 2023.

Il patrimonio mobiliare comprende conti correnti, libretti di risparmio, azioni, obbligazioni, fondi comuni, polizze assicurative e qualsiasi altro strumento finanziario.

Avvertenze e consigli utili

Per evitare errori o ritardi nella presentazione dell’ISEE 2025, ecco alcuni consigli pratici:

Attenzione ai tempi: la compilazione dell’ISEE inizia a gennaio, ma è consigliabile muoversi con anticipo, raccogliendo i documenti necessari già a dicembre. Precompilato INPS: sfruttare la DSU precompilata dell’INPS è un ottimo modo per velocizzare la pratica. In caso di dubbi, è possibile richiedere assistenza ai patronati. Verifica della documentazione: controllare che i dati inseriti siano corretti e aggiornati. Errori o omissioni possono compromettere il calcolo dell’ISEE e l’accesso ai benefici. Primo ISEE gratuito: ricorda che la prima DSU dell’anno è gratuita. Eventuali aggiornamenti successivi potrebbero prevedere costi aggiuntivi. Diffidare di richieste di denaro: se qualcuno richiede pagamenti non giustificati per la compilazione dell’ISEE, è bene rivolgersi a enti ufficiali o patronati riconosciuti.

Preparare l’ISEE con cura e precisione consente di accedere ai numerosi bonus e agevolazioni previsti per il 2025. Restare aggiornati sulle novità legislative e sulle circolari INPS garantisce di non perdere alcuna opportunità.