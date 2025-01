Tempesta di neve nel Regno Unito, chiudono alcuni aeroporti

Le forti nevicate hanno creato disagi anche su strada. A Manchester si sta lavorando duramente per riaprire le piste, così come al “John Lennon” di Liverpool. Birmingham aveva sospeso le operazioni di volo per diverse ore nella notte

di Marta Allevato

Redazione AGI

AGI – Forti nevicate in parte del Regno Unito stanno creando disagi nel traffico aereo e su strada. L’aeroporto di Manchester e l’aeroporto John Lennon di Liverpool hanno temporaneamente chiuso le piste a causa delle condizioni meteo. Come riporta l’emittente Sky News, a Manchester si sta lavorando duramente per liberare le piste “il più rapidamente possibile”.