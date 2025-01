Bonus computer, “possono averlo tutti ma bisogna rinnovare l’ISEE”: come funziona

Novità sul bonus computer, la notizia circola in rete in modo insistente ma bisogna fare luce su alcuni dettagli.

Non è la prima volta che viene attivato un beneficio di questo tipo ed è chiaro che si tratta di un supporto economico destinato alle famiglie che può certamente fare la differenza, sia in termini di costi che per quanto riguarda proprio la diffusione di una connettività capillare.

Una condizione che è in crescita, è chiaro che per l’Italia garantire connessione stabile a tutti, quindi sia nelle aree dove non arriva che per le famiglie a basso reddito o in condizioni specifiche che hanno quindi questa esigenza ma ridotte capacità, resta una delle priorità.

Bonus computer: come prevede e come funziona

Il bonus computer è un’agevolazione prevista che permette di ottenere uno sconto di 300 euro per l’acquisto di dispositivi come personal computer affini, con l’obiettivo di ridurre il digital divide tra la popolazione. In pratica è un supporto economico che aiuta tutti coloro che sono a basso reddito e che non hanno modo di poter fare un acquisto di questo tipo.

L’obiettivo finale è però quello di permettere a tutti di dotarsi sia di connessione e quindi di internet che di dispositivi utili a questi servizi. Di questo bonus ormai si parla da tempo, ma la modalità di richiesta e quindi la procedura relativa per il 2025 non è chiara. Un voucher che doveva unire sia la possibilità di avere uno sconto in bolletta che un costo accessorio per l’acquisto di un dispositivo – da fare direttamente con alcuni operatori – con limiti di ISEE specifici.

Tuttavia, anche se la notizia continua a circolare non è nota ancora come sarà effettivamente fruibile agli utenti quindi di fatto dove fare domanda e come procedere. Certamente ci sono tante agevolazioni previste dai singoli comuni a supporto della cittadinanza come dei benefici per chi rientra in specifiche categorie come la Legge 104, a tal proposito è importante fare riferimento al CAF di competenza territoriale per avere delucidazioni in merito e capire cosa si può ottenere e come fare.

Il bonus internet di cui si è parlato in passato da 500 euro invece era un altro ovvero quello che unica connessione e pc in comodato d’uso, per ISEE entro i 20 mila euro con un beneficio anche per le imprese. Erano previsti dei requisiti appositi di connettività per chi aveva una linea debole o comunque mai attivata. Questo non vuol dire che in futuro però non saranno attivati, anche per l’anno in corso, ulteriori benefici.

di Valentina Giungati

Redazione Mister Gadget