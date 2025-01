Los Angeles. Corsa contro il tempo per salvare gli animali dall’incendio

Mobilitati due ospedali veterinari di Los Angeles per ospitare e dare assistenza a cani e gatti

AGI – È corsa contro il tempo per salvare gli animali domestici dall’incendio più distruttivo della storia di Los Angeles. La dottoressa Annie Harvilicz, che gestisce due ospedali veterinari della città, uno a Marina Del Rey e un altro ad Harbor City, a chilometri di distanza dagli incendi in corso, ha dichiarato alla Cnn di aver aperto tre sedi per cani, gatti e altri animali domestici sfollati.

“La mia idea originale era di usare l’ospedale veterinario per ospitare qui un gruppo di animali”, ha detto Harvilicz, aggiungendo che sono stati ospitati anche alcuni animali provenienti da uno zoo distrutto.

Redazione AGI