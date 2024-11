Legge 104, ecco tutti i bonus per le persone disabili, anche se l’ISEE non è basso: lista completa, requisiti e importi

Se questa è la regola generale, occorre anche segnalare che sono diversi gli aiuti e le agevolazioni accessibili dai soggetti fragili, a prescindere dal loro reddito (cc.dd. bonus senza ISEE). Questi incentivi fanno parte di una serie di misure di sostegno per le famiglie e per le persone con disabilità, con l’obiettivo di alleviare il carico economico derivante da particolari esigenze.

Vediamo di seguito quali sono.

Bonus Asilo Nido

È un’agevolazione economica destinata alle famiglie con figli nati, adottati o affidati. Tale bonus può essere utilizzato per coprire le spese relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, o per forme di assistenza domiciliare nei casi in cui il bambino sia affetto da gravi patologie croniche che impediscono la frequenza dell’asilo. Anche senza la presentazione di un ISEE valido, le famiglie che soddisfano i requisiti necessari possono comunque richiedere il bonus nido 2024, ricevendo un importo minimo di 1.500 euro annui, inferiore rispetto a quello massimo di 3.000 euro, che viene concesso a chi presenta un ISEE valido.

Bonus Figli Disabili

Un contributo per il supporto domiciliare di bambini sotto i 3 anni con gravi patologie croniche, che non possono frequentare l’asilo nido. L’importo varia tra 1.500 e 3.600 euro e non è soggetto a limiti ISEE.

Bonus Luce Disabili

Uno sconto sulla bolletta elettrica destinato alle famiglie con un componente affetto da disabilità grave, che necessita di apparecchiature elettromedicali per la vita, comportando elevato consumo di energia. Questo bonus è disponibile indipendentemente dal reddito ISEE proprio per coloro che appartengono alle “fasce protette”.

Detrazione Irpef

La spesa di acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte del disabile – o della persona di cui il disabile è fiscalmente a carico – può essere detratta dall’Irpef nella misura del 19% nel limite di 18.075,99 euro. La detrazione spetta una sola volta nel corso di un quadriennio a partire dalla data di acquisto.

Bonus per grandi invalidi da 878 euro

È un assegno mensile destinato ai soggetti con specifiche infermità, noto come accompagnatore sostitutivo. Questo beneficio è disciplinato dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 288 del 27 dicembre 2002 e rientra negli aiuti rivolti ai disabili, con particolare attenzione ai cosiddetti grandi invalidi. I grandi invalidi, definiti dalle normative della Legge n. 288 del 2002, sono coloro che sono affetti da determinate e gravi patologie. Il bonus viene erogato mensilmente e mira a garantire un sostegno finanziario agli individui affetti da queste specifiche infermità.

Rientrano nella categoria delle “super invalidità” – come definite nella Tabella E del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 – coloro che sono affetti da: