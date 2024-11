Un video per comunicare con persone sorde in caso di soccorso

Iniziativa didattica presentata dai vigili del fuoco a Trieste

Un video didattico per migliorare la comunicazione tra soccorritori e persone sorde durante gli interventi di soccorso è stato presentato oggi nella sede centrale del Comando dei vigili del fuoco di Trieste.

Per il comandante Alberto Maiolo si tratta di un tassello che si va aggiungere alle altre iniziative che il comando e tutto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco stanno intraprendendo al fine di migliorare sempre di più il rapporto con i cittadini per garantire il miglior soccorso in presenza di persone con disabilità.

Il presidente del Consiglio comunale di Trieste, Francesco Di Paola Panteca, ha evidenziato – come riporta una nota – che i vigili del fuoco sono sempre presenti e attivi nel tessuto sociale anche con iniziative volte a migliorare i rapporti tra cittadinanza e istituzioni.

La presidente regionale Friuli Venezia Giulia dell’Ente nazionale sordi, Francesca Ljsiak, ha sottolineato come la realizzazione del video consolida il già ottimo rapporto tra Ens e vigili del fuoco.

Redazione ANSA