Isee cambia, con la riforma la casa conterà meno (e l’assegno unico per i figli potrà aumentare)

Gli importi

I problemi più evidenti in termini di equità si riscontrano nell’assegnazione della misura alle famiglie per il mantenimento dei figli a carico fino all’età di 21 anni.

Per un Isee inferiore ai 15 mila euro, per una famiglia con entrambi i genitori lavoratori e tre figli minori di 18 anni l’importo dell’assegno unico può arrivare fino a 700 euro al mese: 175 per ogni figlio, una maggiorazione di 85 euro a partire dal terzo figlio e altri 30 perché i genitori hanno un impiego. Per un Isee superiore a 40 mila euro (o anche se non viene presentato), invece, l’importo minimo che è pari a 50 euro a figlio. Secondo l’Osservatorio Inps appartengono a quest’ultima categoria famiglie per 303.706 figli a cui si aggiungono 1.619.938 di quelli che non hanno presentato l’Isee. Mentre sono 3.856.309, il 46%del totale, i figli tutelati in nuclei con Isee inferiore a 15 mila euro.