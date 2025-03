Il Decreto interministeriale del 7 febbraio 2025 assegna nuove risorse al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per un totale di oltre 75 milioni di euro per l’anno 2024.

Le risorse finanziano incentivi per l’assunzione di persone con disabilità e progetti sperimentali di inclusione lavorativa. Sono attribuiti all’INPS 21,9 milioni di euro, oltre a risorse derivanti da contributi esonerativi e ulteriori fondi per sperimentazioni di inclusione. L’incentivo è concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici per 36 mesi, pari al 70% o 35% della retribuzione mensile lorda, in base al grado di disabilità.

Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica, l’agevolazione è del 70% per 60 mesi (assunzione a tempo indeterminato) o per tutta la durata del contratto (assunzione a tempo determinato non inferiore a 12 mesi).

L’INPS deve monitorare trimestralmente gli incentivi e trasmettere i dati ai ministeri competenti.

Redazione Fiscal Focus