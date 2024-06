Kenya nel caos, manifestanti assaltano il Parlamento: morti e feriti

Per entrare in Parlamento, i dimostranti, quasi tutti giovanissimi, hanno superato il cordone della polizia poco dopo che i legislatori avevano votato per l’approvazione della contestata legge. Anche l’ufficio del governatore di Nairobi, membro del partito al potere, è stato incendiato. L’ufficio si trova vicino al Parlamento e la polizia ha usato idranti per spegnere l’incendio.